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عربي-دولي

مصر تستنكر قصف إسرائيل لـ"بيت لاهيا" وتدعو لوقف استهداف المدنيين

Lebanon 24
20-10-2024 | 13:22
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أدانت مصر قصف الجيش الإسرائيلي لمربع سكني في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين الفلسطينيين.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إن مصر "تدين بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني في بيت لاهيا".
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واستنكر بيان الخارجية المصرية استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين العزل بقطاع غزة وارتكاب المجازر بحقهم، واستهداف المنشآت المدنية بما في ذلك المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس بالقطاع.

وشددت الخارجية المصرية على "عدم وجود أي مبرر أخلاقي أو عسكري" لهذه الحصيلة الهائلة من الخسائر بين صفوف المدنيين والنساء والأطفال الفلسطينيين.

وأكدت مصر على ضرورة تفعيل أدوات المحاسبة الدولية، وإنهاء معاناة المدنيين في غزة وتوقف إسرائيل فورا عن استهداف وترويع المدنيين وانتهاك أبسط قواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الانساني الدولي.

وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، محذرة من عواقب تقاعس المجتمع الدولي عن التدخل الفوري لوقف العدوان الاسرائيلي.

وشنت مساء السبت، الطائرات الإسرائيلية غارة جوية عنيفة على مشروع بيت لاهيا، ودمرت مربعا سكنيا بالكامل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، الأحد، أن هجوما إسرائيليا على بيت لاهيا بشمال قطاع غزة السبت أسفر عن استشهاد وفقدان 87 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن "هذه المجزرة تأتي بالتزامن مع قضاء الاحتلال على المنظومة الصحية في محافظة شمال قطاع غزة والتي يقطنها حاليا قرابة 400 ألف إنسان". (روسيا اليوم) 
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