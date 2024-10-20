رئيس مجلس النواب الأميركي: نحن قريبون جدا من إنهاء الصراع في الشرق الأوسط

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وذكر جونسون، في حوار مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، أنّه "نحن قلقون جدا بسبب المعلومات المسربة بخصوص الرد الإسرائيلي على إيران والتحقيقات جارية".أضاف: "حدثت أمس مع (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو لتشجيعه، فقد قام بعمل متفرد خلال هذه الحرب، ولو أخذ بنصيحة (جو) بايدن لكانت إسرائيل في موقف ضعيف جدا الآن".وقال جونسون: "أعتقد أنه على الولايات المتحدة أن تقف بشكل لا مجال للشك فيه مع حليفتنا في المنطقة إسرائيل، فنحن على عتبة مرحلة جديدة من الأمن والحرية لإسرائيل ونحن قريبون جدا من إنهاء الصراع".تابع:"لا يمكن أن نساوي بين الطرفين أو نسترضي إيران"، مضيفاً "الآن هو وقت حملة الضغط الأقصى على رأس الأفعى، فالتهديد النهائي ليس من حزب الله أو غيره من الوكلاء بل عبر إيران نفسها ونحن يجب أن نقر بذلك".وأكّد جونسون أنّ "إدارة بايدن حاولت مرات عدة منع شحنات أسلحة عن إسرائيل كان قد وافق عليها الكونغرس"، متبعاً "إدارة بايدن تسببت في تقوية إيران، و(دونالد) ترامب محق عندما يقول إنه ما كان ليحدث كل هذا تحت إشرافه".وأئار إلى انّ "هذه الإدارة سمحت لإيران بامتلاك المصادر بالإضافة إلى الوقت والفرصة لتنفيذ هجوم السابع من أكتوبر والاستمرار حتى الآن". (العربية)