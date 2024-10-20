"المقاومة الإسلامية" في العراق: استهدفنا هدفا حيويا في الجولان المحتل

صدر عن "المقاومة الإسلامية" في العراق البيات التالي: "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق للمرة الثانية هذا اليوم الأحد 20-10-2024، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل ، بواسطة الطيران المسير ، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

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