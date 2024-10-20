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عربي-دولي

منظومة "ثاد" الأميركية بدأت عملها في إسرائيل

Lebanon 24
20-10-2024 | 18:06
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أفادت تقارير صحفية إسرائيلية، الأحد، أن نظام الدفاع الأميركي "ثاد" بدأ العمل في إسرائيل.

وقبل أيام، أرسلت الولايات المتحدة بطاريات الدفاع الصاروخي "ثاد" إلى إسرائيل، للدفاع عنها في حال تعرضت لضربات إيرانية، قد تكون رداً على هجوم انتقامي متوقع لإسرائيل على إيران.
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، الأحد، أن "نظام "ثاد" بدأ عمله بالفعل في إسرائيل".
وتعد بطاريات "ثاد" نظاماً دفاعياً مكملاً لـ"باتريوت"، لكنها قادرة على صد هجمات من مدى أبعد، يتراوح بين 150 و200 كيلومتراً.
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