في مشهد غير مألوف.. ترامب في احد مطاعم الوجبات السريعة

فيما ركّز المرشحان للانتخابات الرئاسية الأميركية، الديمقراطية كامالا هاريس، ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب جهودهما أمس الأحد على ولاية بنسلفانيا كبرى الولايات المتأرجحة السبع التي من شأنها حسم نتيجة الاستحقاق الانتخابي في 5 تشرين الثاني، أطل الرئيس السابق بمشهد غير مألوف.

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فقد ارتدى ترامب الذي يُعرف عنه ولعه بالوجبات السريعة، مئزر مطاعم ماكدونالدز الأسود والأصفر، ودخل مطبخ أحد الفروع في بنسلفانيا ليساعد العمال بقلي البطاطس وتسليم الزبائن طلباتهم.



فيما ساعد موظف في المطعم، المرشح الجمهوري البالغ 78 عاما على وضع البطاطس في مقلاة، ثم في علب لتسليمها للزبائن عبر نافذة خدمة السيارات، بينما تجمعت وسائل الإعلام لالتقاط صور في الخارج.



يعاني رهاب الجراثيم

واندهش ترامب، المعروف أنه يعاني رهاب الجراثيم، من الأداة المستخدمة لتوزيع البطاطس المقلية قائلا "إنها نظيفة، إنها لطيفة حقا، ليس عليك لمس البطاطس أبدا".

كما أضاف وهو ينهي محطته الانتخابية التي يُفترض أن تجذب الناخبين من الطبقة العاملة "لن أنسى هذه التجربة أبدا"، مضيفا "الأمر يتطلب خبرة".وأردف "لا أمانع القيام بهذه الوظيفة".



في حين أعرب العديد من الزبائن ممن تسلمون وجباتهم السريعة من يدي رئيس سابق، عن مفاجأتهم.



بينما حيا البعض منهم ترامب، متمنين له الفوز بالرئاسة.

أما عندما أخبره المراسلون أن أمس الأحد يصادف عيد ميلاد هاريس التي تبلغ ستين عاما، تمنى لها ترامب "عيد ميلاد سعيدا". وقال مازحا "أعتقد أنني سأحضر لها بعض الزهور. ربما سأحضر لها بعض البطاطس المقلية".ما الهدف؟وكان هدف هذه المحطة الانتخابية لترامب السخرية من منافسته هاريس التي غالبا ما تُردد أنها عملت في شبابها في ماكدونالدز.إلا أن المرشح الجمهوري اتهمها بالكذب، زاعما أن هاريس لم تعمل أبدا في ماكدونالدز خلال فترة دراستها، وهي تجربة تحدثت عنها مرارا خلال حملتها.يشار إلى أن مسألة السنّ التي أدّت إلى انسحاب جو بايدن (81 عاما) من السباق الرئاسي تنعكس سلبا على ترامب (78 عاما).كما يشكل استقطاب أصوات الطبقة العاملة تحديا بانسبة للمرشح الجمهوري المتهم من قبل منافسيه الديمقراطيين بأنه يسعى للحفاظ على مكتسبات الطبقات الغنية والمتمولين. (العربية)