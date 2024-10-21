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طهران تُحذر: أي هجوم إسرائيلي سيقابل برد يفوق التوقعات

Lebanon 24
21-10-2024 | 02:00
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نبّه مصدر عسكري إيراني إلى أن أي هجوم إسرائيلي على إيران سيقابل برد "يفوق التوقعات"، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.

فقد نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن مصدر عسكري إيراني قوله إن "ردنا سيفوق التقديرات إذا هاجمت إسرائيل مواقع عسكرية إيرانية.
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وأضاف المصدر العسكري الإيراني أيضا أن "أي هجوم إسرائيلي على مواقع نووية سيُقابل بالرد مع إمكانية إعادة النظر في السياسات النووية".

وبحسب وكالة تسنيم، فقد قال المصدر العسكري للوكالة إنه "إذا كان في إجراء الصهاينة المحتمل استهداف المواقع عسكرية، فإن الرد الإيراني سيكون مؤكدا ويفوق تقديرات الصهاينة".

وأضاف المصدر، الذي لم تنقل الوكالة اسمه ومركزه: "إذا كان الإجراء المحتمل للصهاينة استهداف المواقع النووية، فإن إيران الى جانب ردها ستأخذ بنظر الاعتبار السياسات النووية.. وإذا كان الإجراء الصهيوني المحتمل، التأثير بطرق مختلفة على المنشآت والبنى التحتية، فمن المؤكد أن إيران لم تقدم أي تعهد بشان أن تلتزم بنطاق ونوع وشدة اجراءاتها بناء على الوضع السابق".

وقال "هذه نقطة واضحة للصهاينة وسيفهمون معناها بالتأكيد!"

وتابع قائلا: "إيران لن تتلكأ ولن تتسرع؛ إلا إن إنزال العقاب بحق المجانين لا تلغيه، وسيكون بطريقة بحيث تأتيهم في كل مرة المزيد من المفاجآت".(سكاي نيوز)


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