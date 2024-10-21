رئيس المخابرات المصرية الجديد يبحث مع نظيره الإسرائيلي ملفات رئيسية

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التقى قادة جهازي الاستخبارات المصرية والإسرائيلية في القاهرة، الأحد، لمناقشة ملف قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية وشبكة "سي إن إن" الأميركية، أن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي رونين بار، التقى برئيس جهاز المخابرات المصرية الجديد حسن رشاد، وبحثا حلحلة ملف تبادل سجناء فلسطينيين لدى إسرائيل بالرهائن المحتجزين في غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023.وذكر مصدر إسرائيلي للهيئة، أن بار تحدث إلى رشاد عن "الفرصة التي أتيحت من جديد لاستئناف المفاوضات"، في إشارة إلى استشهاد زعيم حركة حماس، يحيى السنوار.وأكد بار على أن "مصر لها دور مهم في هذا الجهد". (الحرة)