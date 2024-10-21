Advertisement

عربي-دولي

ترامب يزعم بأنه هدد بوتين بضرب موسكو

Lebanon 24
21-10-2024 | 03:33
A-
A+
Doc-P-1265837-638651037241797874.jpg
Doc-P-1265837-638651037241797874.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في لقاء مع هيئة تحرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه "هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرب موسكو إذا لاحقت روسيا، أوكرانيا".

وزعم ترامب بأنه هدد الرئيس الروسي بتلقي "ضربة قوية، لدرجة لا يمكن تصديقها" إذا "قام باضطهاد أوكرانيا".
Advertisement


وأضاف ترامب أنه "هدد بوتين بتوجيه ضربة مباشرة إلى وسط موسكو اللعينة".

ووفقا لرواية الرئيس الأمريكي السابق، فقد أخبر بوتين أنه لا يريد القيام بذلك، لوجود علاقات جيدة تربطهما، ولكن لن يكون لديه خيار آخر.
وخلال اللقاء مع هيئة تحرير الصحيفة، لم يحدد ترامب مكان وزمان المحادثة مع بوتين، أو تحت أي ظروف جرت.
في 17 تشرين الاول الجاري، قال ترامب في مقابلة مع بودكاست PBD إن فلاديمير زيلينسكي بالذات، يتحمل المسؤولية عن بدء الصراع لأنه كان يجب أن يمنع اندلاعه.
وأشار ترامب إلى أنه يأسف كثيرا لحال الأوكرانيين ويرغب في مساعدتهم. وشدد ترامب على أنه كان يجب على زيلينسكي أن لا يسمح أبدا ببدء هذه الحرب، التي وصفها "بالحرب الخاسرة"، وأضاف أن "أوكرانيا لم تعد أوكرانيا التي كانت عليها من قبل".

ووصف ترامب مجددا، زيلينسكي بأنه "أعظم بائع على وجه الأرض" من الذين شاهدهم على الإطلاق، لأنه يتمكن من ابتزاز 100 مليار دولار بعد كل زيارة للولايات المتحدة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:35 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:25 | 2024-10-21
06:10 | 2024-10-21
06:00 | 2024-10-21
05:51 | 2024-10-21
05:49 | 2024-10-21
05:45 | 2024-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24