ترامب يزعم بأنه هدد بوتين بضرب موسكو





وزعم ترامب بأنه هدد الرئيس الروسي بتلقي "ضربة قوية، لدرجة لا يمكن تصديقها" إذا "قام باضطهاد أوكرانيا".

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وأضاف ترامب أنه "هدد بوتين بتوجيه ضربة مباشرة إلى وسط موسكو اللعينة".



ووفقا لرواية الرئيس الأمريكي السابق، فقد أخبر بوتين أنه لا يريد القيام بذلك، لوجود علاقات جيدة تربطهما، ولكن لن يكون لديه خيار آخر. قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في لقاء مع هيئة تحرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه "هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرب موسكو إذا لاحقت روسيا، أوكرانيا".وزعم ترامب بأنه هدد الرئيس الروسي بتلقي "ضربة قوية، لدرجة لا يمكن تصديقها" إذا "قام باضطهاد أوكرانيا".وأضاف ترامب أنه "هدد بوتين بتوجيه ضربة مباشرة إلى وسط موسكو اللعينة".ووفقا لرواية الرئيس الأمريكي السابق، فقد أخبر بوتين أنه لا يريد القيام بذلك، لوجود علاقات جيدة تربطهما، ولكن لن يكون لديه خيار آخر.

وخلال اللقاء مع هيئة تحرير الصحيفة، لم يحدد ترامب مكان وزمان المحادثة مع بوتين، أو تحت أي ظروف جرت.

في 17 تشرين الاول الجاري، قال ترامب في مقابلة مع بودكاست PBD إن فلاديمير زيلينسكي بالذات، يتحمل المسؤولية عن بدء الصراع لأنه كان يجب أن يمنع اندلاعه.

وأشار ترامب إلى أنه يأسف كثيرا لحال الأوكرانيين ويرغب في مساعدتهم. وشدد ترامب على أنه كان يجب على زيلينسكي أن لا يسمح أبدا ببدء هذه الحرب، التي وصفها "بالحرب الخاسرة"، وأضاف أن "أوكرانيا لم تعد أوكرانيا التي كانت عليها من قبل".



ووصف ترامب مجددا، زيلينسكي بأنه "أعظم بائع على وجه الأرض" من الذين شاهدهم على الإطلاق، لأنه يتمكن من ابتزاز 100 مليار دولار بعد كل زيارة للولايات المتحدة. (روسيا اليوم)