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أستراليا "تراجع" تصاريح تصدير أسلحة إلى إسرائيل

Lebanon 24
21-10-2024 | 03:45
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ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن أستراليا أعادت النظر في 66 ترخيصًا للتصدير العسكري إلى إسرائيل وافقت عليها قبل بدء العدوان على غزة في 7 تشرين الأول 2023.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأسترالية، الأحد، أن حكومتهم أصدرت نحو 247 ترخيصًا لتصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ عام 2019، ولكن 66 منها فقط نشطة حاليا.
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وبحسب الغارديان، ذكر المسؤولون الأستراليون أن الحكومة قامت بمراجعة التراخيص الـ 66 التي وافقت عليها قبل 7 تشرين الأول 2023 كل على حدة، وتقييمها وفقًا لموقف أستراليا الدولي.
وأوضحوا أن الحكومة ستعلن نتيجة المراجعة للرأي العام لاحقا، وأنها يمكن أن تلغي أي ترخيص إذا تبين أن استخدامه يتعارض مع المصالح الوطنية، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان.
وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، أكد أن بلاده لم تزود إسرائيل بالسلاح قبل أو بعد 7 تشرين الأول 2023، إلا أن حكومة كانبيرا تعرضت لانتقادات بسبب عدم الشفافية بشأن تفاصيل تراخيص التصدير الممنوحة لإسرائيل.
وأشارت تقارير إلى أن أجزاء من طائرات F-35 التي تستخدمها إسرائيل في غزة تم إنتاجها في أستراليا، فيما دعا نحو 350 موظفًا حكوميًا في أيار الماضي إلى وقف فوري لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
(الأناضول)
 
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