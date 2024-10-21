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عربي-دولي

حادث آليم حصل صباح اليوم... قطار دهس طفلين أثناء ذهابهما إلى المدرسة

Lebanon 24
21-10-2024 | 05:06
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لقي طفلان شقيقان مصرعيهما دهساً أسفل عجلات القطار أثناء محاولتهما عبور شريط السكة الحديد والذهاب إلى المدرسة في قرية البليدة في جنوب محافظة الجيزة، اليوم الاثنين.


وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث الأليم. (العربية)
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