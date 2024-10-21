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عربي-دولي

"محاولة اغتيال".. هكذا علقت زوجة نتنياهو على هجوم قيسارية

Lebanon 24
21-10-2024 | 05:14
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قالت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، سارة نتنياهو، اليوم الاثنين، إن الهجوم بواسطة الطائرة المسيّرة الذي استهدف منزلهما في وقت سابق كان محاولة لاغتيالها وزوجها.

وقالت سارة نتنياهو، في أول تعقيب لها على هجوم المسيّرة في قيسارية، إن هجوم المسيّرة "محاولة لاغتيالي أنا وزوجي، هذا ليس فقط اعتداء على شخصَينا بل على إسرائيل وشعبها أيضا".
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وكان مبنى في قيسارية أصيب بأضرار طفيفة دون وقوع إصابات، وتوجهت قوات كبيرة من الشرطة إلى المنطقة المستهدفة وفقما ذكر موقع "والا" الإسرائيلي. (سكاي نيوز عربية)
 
 
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