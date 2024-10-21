Advertisement

عربي-دولي

انتهاء اجتماع الكابينت.. هل حدد موعد انتقام إسرائيل من طهران؟

Lebanon 24
21-10-2024 | 05:45
A-
A+
Doc-P-1265919-638651110691330361.jpg
Doc-P-1265919-638651110691330361.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" انتهى فجر الاثنين دون اتخاذ قرار بشأن الضربة العسكرية المرتقبة لإيران.
وبرئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتمع "الكابينت" لبحث قضايا أبرزها شن هجوم على إيران.
Advertisement
لكن هيئة البث (رسمية) قالت: "انتهى اجتماع الكابينت فجرا دون اتخاذ قرار بشأن إيران".
ونقلت عن مصادر إسرائيلية لم تسمها إن "جلسة الكابينت لم تتضمن تفويضا لرئيس الوزراء ووزير الدفاع (يوآف غالانت) بشأن (تحديد توقيت وطبيعة) الهجوم على إيران".
المصدر: الأناضول
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:35 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:13 | 2024-10-21
10:03 | 2024-10-21
10:00 | 2024-10-21
09:56 | 2024-10-21
09:52 | 2024-10-21
09:45 | 2024-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24