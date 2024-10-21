انتهاء اجتماع الكابينت.. هل حدد موعد انتقام إسرائيل من طهران؟

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المصدر: الأناضول

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" انتهى فجر الاثنين دون اتخاذ قرار بشأن الضربة العسكرية المرتقبة لإيران.وبرئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتمع "الكابينت" لبحث قضايا أبرزها شن هجوم على إيران.لكن هيئة البث (رسمية) قالت: "انتهى اجتماع الكابينت فجرا دون اتخاذ قرار بشأن إيران".ونقلت عن مصادر إسرائيلية لم تسمها إن "جلسة الكابينت لم تتضمن تفويضا لرئيس الوزراء ووزير الدفاع (يوآف غالانت) بشأن (تحديد توقيت وطبيعة) الهجوم على إيران".