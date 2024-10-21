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بيسكوف يشير إلى تزايد عدد التصريحات الساخنة قبيل الانتخابات الأميركية

Lebanon 24
21-10-2024 | 06:25
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن السياسيين الأمريكيين أخذوا يدلون بالكثير من التصريحات الساخنة قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية.
بهذا الشكل أجاب بيسكوف على سؤال مراسل تاس، عما إذا كان الكرملين يرى صلة بين الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة وتصريح الرئيس السابق دونالد ترامب بأنه هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرب موسكو.
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وأضاف بيسكوف: "بالطبع، هناك الآن الكثير من التصريحات الساخنة والعاطفية المختلفة في الولايات المتحدة، ويجري ذلك في إطار الحملة الانتخابية، وخاصة في مرحلتها النهائية".
وأشار بيسكوف إلى عدم امتثال بعض القادة الأجانب لـ "الطهارة الإعلامية" في مجال المحادثات الخاصة.
وخلال تعليقه، شدد بيسكوف، على أن الكرملين لا يكشف عن محتوى المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعماء الآخرين.
وقال: "ما زلنا نفضل إعلان موقف مسؤول للغاية من حيث عدم الكشف علانية عن محتويات المحادثات العامة التي تجري على أعلى مستوى. للأسف هناك العديد من القادة الذين لا يلتزمون بهذا الموقف ولا يراعون الطهارة الإعلامية. لتتحمل ضمائرهم عواقب ذلك".
(روسيا اليوم)
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