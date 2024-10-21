سيُصبح جدّاً لحفيد لبنانيّ.. إليكم كيف علّق ترامب على حمل إبنته

أعرب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مقابلة حصرية مع قناة "العربية"، عن سعادته بأن يكون جداً مرة أخرى، حيث ستنجب ابنته تيفاني مولودها الأول من زوجها اللبناني الأصل، مايكل بولس، مشيرا إلى أنه يملك الكثير من الأصدقاء العرب.

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وقال في مقابلة مع قناة "العربية"، "أنا سعيد بذلك.. عندي الكثير من الأصدقاء العرب من عدة دول مختلفة".



كما أضاف "من العار ما يحدث هناك (في إشارة إلى نزاعات المنطقة العربية)"، وتابع "إنهم أطيب ناس".

كذلك قال ترامب "والد مايكل عظيم ووالدته عظيمة للغاية ومايكل رجل ذكي".



وكان المرشح الجمهوري أعلن الأسبوع الماضي عن انضمام فردٍ جديد إلى عائلته، حيث أعلن أن ابنته تيفاني تنتظر مولودها الأول. (العربية)