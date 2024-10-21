في شمال غزة.. مجازر إسرائيل بحق الفلسطينيين مستمرة





واستشهد 18 فلسطينيا وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، في قصف إسرائيلي استهدف وسط وشمال مدينة رفح، ومجموعة من المواطنين ومدرسة تؤوي نازحين في جباليا.

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ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها إن "مدفعية الاحتلال قصفت بالمدفعية مناطق الشابورة وخربة العدس وعُرَيْبة وسط وشمال مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين وإصابة خرين". سقط 41 شهيدًا بغارات إسرائيلية منذ فجر اليوم الاثنين، منهم 33 قتيلا في شمال غزة.واستشهد 18 فلسطينيا وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، في قصف إسرائيلي استهدف وسط وشمال مدينة رفح، ومجموعة من المواطنين ومدرسة تؤوي نازحين في جباليا.ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها إن "مدفعية الاحتلال قصفت بالمدفعية مناطق الشابورة وخربة العدس وعُرَيْبة وسط وشمال مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 5 مواطنين وإصابة خرين".

وأضافت أن "طائرة مسيرة للاحتلال قصفت خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين"، بحسب ما نقلت وكالة الأسوشيتد برس.



ووفق "وفا": "قصفت مدفعية الاحتلال محيط مدرسة "كريزم" التابعة لوكالة الأونروا والتي تؤوي نازحين، في محيط بركة أبو راشد بمخيم جباليا، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين".



وقال شهود عيان إن "قوات الاحتلال المتوغلة بالمخيم أرغمت النازحين المحاصرين بمدرسة كريزم على التجمّع للخروج منها، وأطلقت المدفعية قذيفة تجاههم بعد تجمعهم، ما أدى لاستشهاد 7 منهم على الأقل وإصابة عشرات". (سكاي نيوز)



