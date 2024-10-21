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عربي-دولي

إسرائيل تكشف عن شبكة تجسس جندتها إيران.. صوّرت أهدافًا عسكرية إسرائيلية

Lebanon 24
21-10-2024 | 07:39
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كشف النيابة العامة الإسرائيلية اليوم الاثنين، عن "شبكة تجسس من 7 مهاجرين من أذربيجان جندتهم إيران"، مشيرة إلى أن "الشبكة صوّرت قواعد عسكرية إسرائيلية شكلت هدفًا للهجوم الإيراني الصاروخي".
 
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