عراقجي يؤكد: لا نريد الحرب بالمنطقة لكننا مستعدون لكل السيناريوهات

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أعلن وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، ان بلاده لا تريد الحرب في المنطقة "لكننا مستعدون لها"، بحسب تعبيره، مشيراً إلى أن احتمال توسيع رقعة الحرب وارد لتكون حربا شاملة بالمنطقة.وزير خارجية إيران أضاف بالقول: "بذلنا قصارى جهدنا لخفض التصعيد لكننا جاهزون لكل السيناريوهات".عراقجي أكد أن "استمرار العدوان الإسرائيلي الهدف منه تحويل مناطق أخرى إلى غزة ثانية وثالثة ورابعة"، مؤكداً أنه أجرى لقاءات مع "عدد من قادة دول الجوار ولمسنا توافق الجميع على ضرورة تفادي الحرب".وشدد على أنه إذا استمر العدوان الإسرائيلي فسترد بلاده عليه.وأشار إلى أن الوضع في غزة ولبنان كارثي ويجب وضع حد لهذا العدوان، مؤكداً أن الحكومة الجديدة في إيران ستمضي قدما في سياسة حسن الجوار.كما أشار عراقجي إلى أن طهران ترصد تحركات جميع القوات الأميركية في المنطقة.وشدد بالقول إن "قرار وقف إطلاق النار يتخذه الفلسطينيون واللبنانيون وإننا نقدم الدعم لهم". (العربية)