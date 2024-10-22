بلينكن يصل إلى إسرائيل لإحياء محادثات وقف إطلاق النار

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل اليوم الثلاثاء لعقد اجتماعات مع زعماء إسرائيليين في مستهل جولة أوسع في الشرق الأوسط تستهدف إحياء محادثات وقف إطلاق النار.



وتأتي زيارة بلينكن، وهي الحادية عشرة للمنطقة منذ أن هجوم السابع من تشرين الأول 2023، الذي أدى إلى اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في وقت كثف فيه الجيش الإسرائيلي حملته في القطاع وكذلك في لبنان ضد حزب الله.

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