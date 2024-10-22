مسؤول إسرائيلي يهدد: الرد على إيران يجب أن يكون بأقصى قوة

قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إن "الرد الإسرائيلي على إيران يجب أن يكون بأقصى قوة".

وأضاف: "عندما نرد بقوة سيفكر الآخرون مرتين قبل التعامل معنا".