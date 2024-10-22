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عربي-دولي
مسؤول إسرائيلي يهدد: الرد على إيران يجب أن يكون بأقصى قوة
Lebanon 24
22-10-2024
|
05:30
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قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إن "الرد الإسرائيلي على إيران يجب أن يكون بأقصى قوة".
وأضاف: "عندما نرد بقوة سيفكر الآخرون مرتين قبل التعامل معنا".
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ليبرمان
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