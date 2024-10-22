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الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة عسكرية في تل أبيب بصاروخ باليستي

Lebanon 24
22-10-2024 | 09:40
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أعلنت حركة أنصار الله الحوثيون في بيان لها، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة عسكرية اسرائيلية شرق منطقة تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".
وأشارت في بيانها، إلى أن "الصاروخ قد نجح في الوصول إلى هدفه متجاوزا المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية".
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وجاء نص البيان كالتالي:
"انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شرق منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين2".
وقد نجح الصاروخ في الوصول إلى هدفه متجاوزا المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية.
وتأتي هذه العملية "ضمن المرحلة الخامسة من مراحل التصعيد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لطوفان الأقصى".
وأكدت الحركة "استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة وكذلك وقف العدوان على لبنان".
(روسيا اليوم)
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