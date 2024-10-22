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عربي-دولي

بشأن لقاء بلينكن ونتنياهو.. هذا ما أعلنته "الخارجية الأميركية"

Lebanon 24
22-10-2024 | 11:52
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ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان مساء اليوم، أن الوزير انتوني بلينكن أكد ضرورة اتخاذ إسرائيل خطوات إضافية لزيادة واستدامة تدفق المساعدات الإنسانية لغزة.


وأشارت في بيانها، الى ان بلينكن أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحاجة للاستفادة من إغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" يحيى السنوار لإطلاق سراح الرهائن وإنهاء الصراع.
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