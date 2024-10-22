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عربي-دولي
خلال معارك جنوب لبنان.. مقتل نائب قائد كتيبة في الجيش الإسرائيلي (صورة)
Lebanon 24
22-10-2024
|
15:05
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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء مقتل الرائد احتياط "أفيرام حريف"، نائب قائد الكتيبة "9308" خلال معارك جنوب لبنان.
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