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خلال معارك جنوب لبنان.. مقتل نائب قائد كتيبة في الجيش الإسرائيلي (صورة)

Lebanon 24
22-10-2024 | 15:05
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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء مقتل الرائد احتياط "أفيرام حريف"، نائب قائد الكتيبة "9308" خلال معارك جنوب لبنان.
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