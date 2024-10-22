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عربي-دولي

خوفًا من ضربة إسرائيلية.. الحوثي أمر بإخراج الحاويات من ميناء الحديدة

Lebanon 24
22-10-2024 | 15:05
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وجهت جماعة الحوثي تعميماً لجميع التجار والمستوردين بسرعة إخراج الحاويات الخاصة بهم من ميناء الحديدة، غربي اليمن، وسط مخاوف وتوقعات من تعرضه لقصف جوي إسرائيلي جديد.

وجاء في تعميم للغرفة التجارية في صنعاء التابعة لجماعة الحوثي بأن على جميع التجار سحب وإخراج حاوياتهم من موانئ الحديدة وإلا فإن الجماعة ستقوم بإخراج جميع الحاويات بالقوة وتغريم التجار والمستوردين ورجال الأعمال غرامات باهظة.
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ولم تبين جماعة الحوثي سبب أوامرها لكنها قالت عبر الغرفة التجارية إن "أحد الأسباب يعود إلى تكدس الحاويات وازدحام الميناء بها، وهو أمر لم يكن معهوداً من قبل". غير أن مصادر رجحت أن هناك مخاوف حوثية من تعرض الميناء لضربات إسرائيلية جديدة. (العربية)
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