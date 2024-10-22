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عربي-دولي

خلال اتصال هاتفي.. السوداني بحث مع بن سلمان تطورات الأوضاع في غزة ولبنان

Lebanon 24
22-10-2024 | 16:36
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أجري رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والحرب المستمرة منذ أكثر من سنة في غزة ولبنان.

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وذكر بيان للحكومة العراقية أن السوداني وسلمان تناولا خلال الاتصال الهاتفي تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل ما تشهده من تصعيد مستمر، وبذل الجهود من أجل إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة على غزة ولبنان.

كما ناقش الطرفان الإعداد لقمة إسلامية حول الأحداث وتداعياتها التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا أيضا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، والعمل على تنمية الشراكات الثنائية، وتنسيق المواقف من أجل مواجهة التحديات، لما فيه خدمة ومصالح البلدين.

وفي سياق متصل، يزور وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن السعودية الأربعاء لإجراء مباحثات بشأن التطبيع بين المملكة وإسرائيل، ضمن جولة إقليمية يسعى للدفع خلالها الى وقف لإطلاق النار في غزة، بحسب ما أفاد مسؤول أميركي.

وقال المسؤول الثلاثاء طالبا عدم ذكر اسمه، إن بلينكن سيتوجه الأربعاء الى الرياض عوضا عن محطته المقررة سابقا في الأردن، بسبب مقتضيات الجدولة، بحسب ما نقلت "فرانس برس". (الحرة) 
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