Advertisement

عربي-دولي

هدف إسرائيلي حيوي.. هذا ما استهدفته المقاومة الإسلامية في العراق

Lebanon 24
22-10-2024 | 16:46
A-
A+
Doc-P-1266830-638652379210493899.jpg
Doc-P-1266830-638652379210493899.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت "المقاومة الإسلامية في العراق" بيانا أكدت فيه ضربها هدفا إسرائيليا حيويا في غور الأردن.

وجاء في البيان الذي نشر على موقع " المقاومة" "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها "الكيان الإسرائيلي" بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو "المقاومة الاسلامية في العراق" اليوم الثلاثاء 22-10-2024، للمرة الثانية هدفاً حيوياً في "غور الأردن المحتل" ، بواسطة الطيران المسير، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".
Advertisement

وكانت "المقاومة الاسلامية في العراق" استهدفت في وقت سابق بواسطة الطائرات المسيرة "موقعا عسكريا في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وذكرت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان أن عملياتها مستمرة في مقاومة الاحتلال دعما لأهالي فلسطين ولبنان، مع تأكيدها على تصعيد الهجمات "ردا على المجازر التي ينفذها "الكيان الإسرائيلي" بحق المدنيين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:13 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:26 | 2024-10-22
16:54 | 2024-10-22
16:42 | 2024-10-22
16:36 | 2024-10-22
16:35 | 2024-10-22
16:30 | 2024-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24