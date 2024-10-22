Advertisement

عربي-دولي

إلى حين موعد الانتخابات وعملاً بوصيتة.. من تم تعيينه خليفةً للسنوار؟

Lebanon 24
22-10-2024 | 16:54
A-
A+
Doc-P-1266832-638652383293019731.png
Doc-P-1266832-638652383293019731.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قررت حركة حماس تشكيل مجلس قيادة للحركة، بدلا من تعيين رئيس خلفاً ليحيى السنوار إلى حين موعد الانتخابات المقبلة.

وعلمت "العربية" من مصادر فلسطينية مطلعة أن مجلس قيادة حمـاس الجديد، يتكون من رئيس مجلس الشورى للحركة محمد درويش، بالإضافة إلى رئيس الحركة في الخارج، خالد مشعل، ونائب رئيس المكتب السياسي، خليل الحية، ورئيس إقليم الضفة الغربية، زاهر جبارين، وأمين سر الحركة، نزار عوض الله.
Advertisement

المصادر ذاتها أكدت أن المجلس تم تشكيله بعد اغتيال إسماعيل هنية وحاز على مباركة السنوار في حينه.

وأكدت المصادر أن السنوار أوصى باستمرار عمل المجلس لقيادة وإدارة الحركة إذا تم اغتياله لحين إجراء الانتخابات واختيار قيادات جديدة للحركة.

وأكد المصدر أن غالبية أعضاء المجلس متواجدين في قطر الأمر الذي يسهل اتخاذ القرارات المتعلقة بمستجدات الأوضاع في ظل الحرب.

وقد نال المجلس على صلاحيات استراتيجية واسعة بعد اغتيال السنوار تخوله باتخاذ قرارات مهمة تتعلق بحركة حماس في الداخل والخارج في ظل مقتل غالبية أعضاء المكتب السياسي وقيادات الحركة المؤسسين. (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:13 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:26 | 2024-10-22
16:46 | 2024-10-22
16:42 | 2024-10-22
16:36 | 2024-10-22
16:35 | 2024-10-22
16:30 | 2024-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24