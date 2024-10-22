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عربي-دولي
إلى حين موعد الانتخابات وعملاً بوصيتة.. من تم تعيينه خليفةً للسنوار؟
Lebanon 24
22-10-2024
|
16:54
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قررت حركة حماس تشكيل مجلس قيادة للحركة، بدلا من تعيين رئيس خلفاً ليحيى السنوار إلى حين موعد الانتخابات المقبلة.
وعلمت "العربية" من مصادر فلسطينية مطلعة أن مجلس قيادة حمـاس الجديد، يتكون من رئيس مجلس الشورى للحركة محمد درويش، بالإضافة إلى رئيس الحركة في الخارج، خالد مشعل، ونائب رئيس المكتب السياسي، خليل الحية، ورئيس إقليم الضفة الغربية، زاهر جبارين، وأمين سر الحركة، نزار عوض الله.
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المصادر ذاتها أكدت أن المجلس تم تشكيله بعد اغتيال إسماعيل هنية وحاز على مباركة السنوار في حينه.
وأكدت المصادر أن السنوار أوصى باستمرار عمل المجلس لقيادة وإدارة الحركة إذا تم اغتياله لحين إجراء الانتخابات واختيار قيادات جديدة للحركة.
وأكد المصدر أن غالبية أعضاء المجلس متواجدين في قطر الأمر الذي يسهل اتخاذ القرارات المتعلقة بمستجدات الأوضاع في ظل الحرب.
وقد نال المجلس على صلاحيات استراتيجية واسعة بعد اغتيال السنوار تخوله باتخاذ قرارات مهمة تتعلق بحركة حماس في الداخل والخارج في ظل مقتل غالبية أعضاء المكتب السياسي وقيادات الحركة المؤسسين. (العربية)
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