زيلينسكي يهاجم بيونغ يانغ

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إلى زيادة الضغط الدولي على كوريا الشمالية، وذلك بعد تقارير تفيد بأن بيونغ يانغ ترسل قوات للقتال جنباً إلى جنب مع روسيا في أوكرانيا.وقال زيلينسكي في رسالة فيديو: "إذا كانت كوريا الشمالية قادرة على التدخل في الحرب في أوروبا، فإن الضغط على هذا النظام بالتأكيد ليس كافياً".وأضاف: "من الواضح أن بيونغ يانغ، مثل موسكو، لا تهتم بالناس ولا تحترم حياة البشر"، محذراً من أنه يجب وقف هذا التوسع في الحرب الروسية.