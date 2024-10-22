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الصفدي يُحذر: إسرائيل تدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة ولوقف العدوان على غزة ولبنان

Lebanon 24
22-10-2024 | 23:10
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أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، "وجوب إنهاء الكارثة التي تفاقمها إسرائيل في شمال غزة".

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان: "بحث الصفدي وبلينكن التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، حيث أكد الصفدي ضرورة التحرك الفوري لإنهائه بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية".
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ووفق البيان، شدد الصفدي على أن "لا شيء يبرر استمرار إسرائيل في عدوانها، وأكد وجوب إنهاء الكارثة التي تفاقمها إسرائيل في شمال غزة حيث تصعد عدوانها وتمنع دخول الغذاء والدواء في خرق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأضاف البيان: "حذر الصفدي من أن إسرائيل تدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة تهدد أمن المنطقة واستقرارها".

وتابع: "بحث الوزيران الأزمة الإنسانية في قطاع غزة كله وجهود إيصال مساعدات كافية وفورية إليه. كما أكد الصفدي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان فورا وتطبيق القرار 1701 بالكامل".(سكاي نيوز)

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