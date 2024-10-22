اعتراض مسيّرات في ايلات... وفصائل عراقية تتبنى

Advertisement

قال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأربعاء إنه اعترض طائرتين مسيرتين أطلقتا من الشرق، واخترقتا المياه الإسرائيلية في منطقة إيلات.وأعلنت ما تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان أنها استهدفت فجر الأربعاء "هدفا حيويا" في إيلات بواسطة الطيران المسيّر.وشدد البيان على استمرار الفصائل في شنّ عمليات على إسرائيل "بوتيرة متصاعدة". (سكاي نيوز)