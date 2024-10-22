Advertisement

عربي-دولي

اعتراض مسيّرات في ايلات... وفصائل عراقية تتبنى

Lebanon 24
22-10-2024 | 23:24
A-
A+
Doc-P-1266878-638652619531072718.png
Doc-P-1266878-638652619531072718.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الأربعاء إنه اعترض طائرتين مسيرتين أطلقتا من الشرق، واخترقتا المياه الإسرائيلية في منطقة إيلات.

وأعلنت ما تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان أنها استهدفت فجر الأربعاء "هدفا حيويا" في إيلات بواسطة الطيران المسيّر.
Advertisement


وشدد البيان على استمرار الفصائل في شنّ عمليات على إسرائيل "بوتيرة متصاعدة". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:06 | 2024-10-23
04:50 | 2024-10-23
04:30 | 2024-10-23
04:15 | 2024-10-23
04:00 | 2024-10-23
03:45 | 2024-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24