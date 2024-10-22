بلينكن في اسرائيل.. هذا ما ناقشه مع نتنياهو عن لبنان

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طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، بخطوات إضافية لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين في كامل القطاع.وبحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، شدد بلينكن على السعي لإطلاق سراح الرهائن وإنهاء الصراع في غزة بطريقة توفر الأمن الدائم للاسرائيليين والفلسطينيين.وقال البيان إن بلينكن ونتنياهو ناقشا رسم مسار جديد لما بعد الصراع من شأنه أن يسمح للفلسطينيين بإعادة بناء حياتهم وتوفير نظام الحكم، والأمن، وإعادة الإعمار.وتابع البيان "ناقش الوزير ورئيس الوزراء الوضع في لبنان والجهود للتوصل إلى حل دبلوماسي على طول الخط الأزرق والذي يتضمن تنفيذاً كاملاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 ويسمح للمدنيين على جانبي الحدود بالعودة إلى ديارهم".كما ناقش بلينكن ونتنياهو الحاجة إلى ردع إيران والجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وشركاؤها من أجل ذلك.وأكد الوزير التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل.