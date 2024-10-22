Advertisement

عربي-دولي

بلينكن في اسرائيل.. هذا ما ناقشه مع نتنياهو عن لبنان

Lebanon 24
22-10-2024 | 23:43
A-
A+
Doc-P-1266887-638652627232550030.jpg
Doc-P-1266887-638652627232550030.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، بخطوات إضافية لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين في كامل القطاع.
Advertisement

وبحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، شدد بلينكن على السعي لإطلاق سراح الرهائن وإنهاء الصراع في غزة بطريقة توفر الأمن الدائم للاسرائيليين والفلسطينيين.

وقال البيان إن بلينكن ونتنياهو ناقشا رسم مسار جديد لما بعد الصراع من شأنه أن يسمح للفلسطينيين بإعادة بناء حياتهم وتوفير نظام الحكم، والأمن، وإعادة الإعمار.

وتابع البيان "ناقش الوزير ورئيس الوزراء الوضع في لبنان والجهود للتوصل إلى حل دبلوماسي على طول الخط الأزرق والذي يتضمن تنفيذاً كاملاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 ويسمح للمدنيين على جانبي الحدود بالعودة إلى ديارهم".

كما ناقش بلينكن ونتنياهو الحاجة إلى ردع إيران والجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وشركاؤها من أجل ذلك.

وأكد الوزير التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:06 | 2024-10-23
04:50 | 2024-10-23
04:30 | 2024-10-23
04:15 | 2024-10-23
04:00 | 2024-10-23
03:45 | 2024-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24