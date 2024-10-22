25
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
10
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بلينكن في اسرائيل.. هذا ما ناقشه مع نتنياهو عن لبنان
Lebanon 24
22-10-2024
|
23:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، بخطوات إضافية لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين في كامل القطاع.
Advertisement
وبحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، شدد بلينكن على السعي لإطلاق سراح الرهائن وإنهاء الصراع في غزة بطريقة توفر الأمن الدائم للاسرائيليين والفلسطينيين.
وقال البيان إن بلينكن ونتنياهو ناقشا رسم مسار جديد لما بعد الصراع من شأنه أن يسمح للفلسطينيين بإعادة بناء حياتهم وتوفير نظام الحكم، والأمن، وإعادة الإعمار.
وتابع البيان "ناقش الوزير ورئيس الوزراء الوضع في لبنان والجهود للتوصل إلى حل دبلوماسي على طول الخط الأزرق والذي يتضمن تنفيذاً كاملاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 ويسمح للمدنيين على جانبي الحدود بالعودة إلى ديارهم".
كما ناقش بلينكن ونتنياهو الحاجة إلى ردع إيران والجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وشركاؤها من أجل ذلك.
وأكد الوزير التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بيكيه يخرج عن صمته للمرّة الأولى بعد خيانته لشاكيرا.. بماذا اتهمها؟
Lebanon 24
بيكيه يخرج عن صمته للمرّة الأولى بعد خيانته لشاكيرا.. بماذا اتهمها؟
08:42 | 2024-10-22
22/10/2024 08:42:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ريتا حرب تتعرّض لإصابة قوية في حلقة "قسمة ونصيب" الأخيرة.. وصورٌ تكشف ما حصل!
Lebanon 24
ريتا حرب تتعرّض لإصابة قوية في حلقة "قسمة ونصيب" الأخيرة.. وصورٌ تكشف ما حصل!
07:00 | 2024-10-22
22/10/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد من منطقة الطيونة... هكذا سقط أحد المباني بعد استهدافه (فيديو)
Lebanon 24
مشاهد من منطقة الطيونة... هكذا سقط أحد المباني بعد استهدافه (فيديو)
08:09 | 2024-10-22
22/10/2024 08:09:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل.. الجيش الإسرائيلي يكشف من كان مع صفي الدين
Lebanon 24
بالتفاصيل.. الجيش الإسرائيلي يكشف من كان مع صفي الدين
16:07 | 2024-10-22
22/10/2024 04:07:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا الجيش الإسرائيليّ خائف من خوض حربٍ في لبنان؟.. إليكم ما كشفه هذا التقرير
Lebanon 24
لماذا الجيش الإسرائيليّ خائف من خوض حربٍ في لبنان؟.. إليكم ما كشفه هذا التقرير
08:00 | 2024-10-22
22/10/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:06 | 2024-10-23
بيلاوسوف يكشف الحالات التي تدفع روسيا لاستخدام سلاحها النووي
04:50 | 2024-10-23
الناتو: انضمام تركيا إلى "بريكس" حق سيادي
04:30 | 2024-10-23
الصين تتهم الغرب بتجاهل "الجحيم الحي" في غزة
04:15 | 2024-10-23
تقدم روسي شرق أوكرانيا
04:00 | 2024-10-23
لأول مرة.. إسرائيل تسقط على شمال غزة براميل متفجرة
03:45 | 2024-10-23
رئيس وزراء بريطانيا يجتمع مع أسر فلسطينية لهم أقرباء في غزة
فيديو
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
حلم "التاكسي الطائر" أقرب من أي وقت مضى.. إليكم التفاصيل
23:20 | 2024-10-22
23/10/2024 12:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
23/10/2024 12:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
23/10/2024 12:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24