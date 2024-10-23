السيسي يشيد بدعم روسيا لمشاريع بلاده

Advertisement

رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدعم روسيا لمشاريع مصر الاقتصادية، وذلك في لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة بريكس، في قازان.ونوّه السيسي بـ"تطوّر العلاقات الثنائية مع روسيا" في السنوات الأخيرة، وبـ"المساهمة الروسية الفعالة في العديد من المشاريع القومية" على غرار محطة الضبعة النووية على سواحل البحر المتوسط، أول محطة نووية، وتتولى بناءها الوكالة النووية الروسية "روساتوم".وفي اللقاء وصف بوتين مصر بـ "شريك على المدى الطويل وموثوق لروسيا"، وقال إن "مصر تمثل نحو ثلث إجمالي حجم التجارة بين روسيا وإفريقيا"، وفق وسائل إعلام روسية.وقمة بريكس المنعقدة هذا الأسبوع هي الأولى لمصر بصفتها عضواً في المجموعة بعد انضمامها في كانون الثاني.وفي قازان، يسعى السيسي لمناقشة "إصلاح البنية المالية العالمية" دفاعاً عن مصالح "الدول النامية"، وفق بيان للرئاسة المصرية الثلاثاء.وأكد السيسي خلال لقائه بوتين أن مصر تؤيد تحوّل بريكس إلى "منصة قوية لتعزيز التعاون بين الدول النامية".