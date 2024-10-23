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عربي-دولي

البنتاغون ينفي تورط موظفة إيرانية الأصل في تسريب وثائق سرية

Lebanon 24
23-10-2024 | 00:37
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أشارت وزارة الدفاع الأميركية إن أريان طبطبائي، الموظفة الكبيرة في مكتب الوزير لويد أوستن، ليست متهمة بتسريب خطط إسرائيل للرد على الهجوم الإيراني الصاروخي.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء بات رايدر: "على حد علمي، هذه المسؤولة ليست موضع اهتمام"، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست".
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وجاء تعليق الوزارة، بعد أن قالت تقارير إن طبطبائي الأميركية من أصل إيراني، ربما تخضع لتحقيق في تسريب الوثائق.

وذكرت التقارير أن طبطبائي تعرضت لانتقادات شديدة في 2023 وطالب أعضاء في الكونغرس وزير الدفاع أوستن بإبعادها من منصبها، بسبب مخاوف أمنية من اتصالاتها المزعومة مع الحرس الثوري الإيراني، ومن ولائها لموطن والدها.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" الثلاثاء، أنه يحقق في تسريب الوثائق  السرية عن استعدادات إسرائيلية لضرب إيران رداً على هجوم إيران الصاروخي على إسرائيل في 1 تشرين الأول الجاري. 
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