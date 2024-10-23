Advertisement

عربي-دولي

الرئيس الاوكراني في اعنف هجوم له على كوريا الشمالية: لا تحترم حياة البشر

Lebanon 24
23-10-2024 | 01:03
A-
A+
Doc-P-1266921-638652676427295976.jpg
Doc-P-1266921-638652676427295976.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إلى زيادة الضغط الدولي على كوريا الشمالية، وذلك بعد تقارير تفيد بأن بيونغيانغ ترسل قوات للقتال جنبا إلى جنب مع روسيا في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو: "إذا كانت كوريا الشمالية قادرة على التدخل في الحرب في أوروبا، فإن الضغط على هذا النظام بالتأكيد ليس كافيا".
Advertisement


وأضاف: "من الواضح أن بيونغيانغ، مثل موسكو، لا تهتم بالناس ولا تحترم حياة البشر"، محذرا من أنه يجب وقف هذا التوسع في الحرب الروسية.
وكان قد تم تداول تقارير تتعلق بإرسال كوريا الشمالية لقوات للقتال إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا لعدة أيام، بما في ذلك تقارير من جانب أجهزة خدمات الاستخبارات الكورية الجنوبية.
وقال زيلينسكي إن السلطات الأوكرانية لديها معلومات عن تدريب وحدتين من الجيش الكوري الشمالي، كل منهما تضم حوالي 6 آلاف فرد.

وردت موسكو بشكل غير مباشر على تلك التقارير، لكنها تتكبد خسائر فادحة أثناء تقدمها في شرق أوكرانيا.

ووقعت روسيا وكوريا الشمالية اتفاقية شاملة للتعاون الاستراتيجي في يونيو، تشمل أيضا تبادل المساعدة في حال تعرض أي منهما لهجوم من دولة أخرى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:06 | 2024-10-23
04:50 | 2024-10-23
04:30 | 2024-10-23
04:15 | 2024-10-23
04:00 | 2024-10-23
03:45 | 2024-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24