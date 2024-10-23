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عربي-دولي

جنود إسرائيليون يلوحون بـ"العصيان العسكري".. موقع يكشف

Lebanon 24
23-10-2024 | 01:14
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قام 15 جنديا إسرائيلي بالتوقيع على رسالة أعلنوا فيها أنهم سيرفضون مواصلة الخدمة العسكرية دون إبرام صفقة لتحرير الرهائن، وفق ما أفاد موقع "والا" أمس الثلاثاء.

وانضم الجنود إلى ما مجموعه 138 توقيعا سابقا، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.
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ووقع بعضهم للإشارة إلى أن هذه هي نهاية خدمتهم الحالية، بينما وقع آخرون للتحذير من أنهم وصلوا إلى نقطة الانهيار، وفقا لجيروزاليم بوست.

ودعت الرسالة، الموجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، وأعضاء الحكومة، إلى إنهاء الحرب.

وجاء في الرسالة: "نحن، جنود الاحتياط والجنود والضباط والجنود في الخدمة الفعلية، بموجب هذا نعلن أننا لا نستطيع الاستمرار على هذا النحو. الحرب في غزة تحكم على إخوتنا وأخواتنا الرهائن بالإعدام".(سكاي نيوز)

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