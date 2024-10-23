قتلى وإصابات في هجوم مسلح على حافلة في بابوا غينيا الجديدة

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أفادت شرطة بابوا غينيا الجديدة اليوم عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 19 آخرين في هجوم مسلح على حافلة ركاب بالقرب من مدينة بورغيرا.وذكرت وكالة "تاس"، نقلا عن بيان الشرطة أن "هجوما على الحافلة شنه مجهولون بالقرب من مدينة بورغيرا، التي تقع على بعد 700 كلم شمال غرب العاصمة بورت مورزبي".ولفت الى أن "الحافلة تعرضت لكمين تم تأكيد مقتل 6 أشخاص وإصابة 19 آخرين بجروح خطيرة وهم في حالة حرجة، وجار التحقيق في ملابسات إطلاق النار".وأشار إلى أن "بعض الركاب حاولوا الفرار عند تعرضهم للهجوم إلا أنهم لم يتمكنوا من الابتعاد عن الحافلة كثيرا وقام المسلحون بإطلاق النار على كل من كان على متن الحافلة".