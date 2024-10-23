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إسرائيل: اعتقال عشرات المسلحين شمالي غزة

Lebanon 24
23-10-2024 | 02:14
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته ألقت القبض على عشرات المسلحين وسط عملية مستمرة في مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وألقت الشرطة القبض على المسلحين، فيما أصدر الجيش أوامر للمدنيين الفلسطينيين بإخلاء المنطقة التي تشهد معارك عنيفة، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، الأربعاء.
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وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه منذ بدء العملية في وقت سابق من هذا الشهر، تم إجلاء عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين من جباليا، من خلال ممرات إنسانية خصصتها إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت، الثلاثاء، العديد من المسلحين وصادرت أسلحة، خلال العملية التي جرت في جباليا.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن شمال قطاع غزة شهد في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء "تصعيدا عسكريا خطيرا" من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، حيث شنت الطائرات الحربية أكثر من 20 غارة على مناطق متفرقة من القطاع.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية أن الغارات أسفرت عن "مقتل وإصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال، إثر استهداف منازل المدنيين، حيث استهدفت غارة إسرائيلية منزلاً غرب جباليا البلد شمالي القطاع".
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