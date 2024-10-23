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بلينكن: نعمل على التوصل إلى حل دبلوماسي دائم لوقف إطلاق النار في لبنان

Lebanon 24
23-10-2024 | 02:43
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إعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن رئيس المكتب السياسي في حركة حماس يحيى السنوار كان العائق الأول أمام مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وقال بلينكن بينما يستعد لمغادرة إسرائيل في الطريق إلى السعودية في إطار جولة بالمنطقة إن الوقت حان كي تحول إسرائيل النجاح العسكري إلى استراتيجي، لافتاً إلى أن "نعمل على التوصل إلى تفاهمات واضحة بخصوص الحكم والأمن في غزة".
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ورأى أنه "يتبقى أمران هما إعادة الرهائن وإنهاء الحرب وندرس إمكانية وضع صيغ جديدة لتحقيق الهدفين".

وأكد أنه من المهم أن ترد إسرائيل على هجوم إيران بطرق لا تؤدي إلى تصعيد أكبر، مشدداً على أنه يتعين وجود خطط ملموسة للمضي قدما في غزة بعد الحرب.

وفي هذا الإطار، قال بلينكن إن الولايات المتحدة الأميركية ترفض تماما إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، مؤكدًأ أن هناك حاجة إلى أن تفعل إسرائيل المزيد لإدخال المساعدات لغزة ويجب أن يكون ذلك مستداماً.

وعن لبنان، قال بلينكن: "نعمل على التوصل إلى حل دبلوماسي دائم لوقف إطلاق النار في لبنان".
 
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