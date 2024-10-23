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عربي-دولي

ملايين الأميركيين يدلون بأصواتهم في تصويتٍ مبكّر بالانتخابات

Lebanon 24
23-10-2024 | 03:25
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يصوت الأميركيون قبل يوم الانتخابات بأعداد تاريخية هذا العام. ويشمل ذلك الجمهوريين، الذين يبدو أنهم يستجيبون بشكل إيجابي لرسالة جديدة من الرئيس السابق دونالد ترامب والذي قال فيها لا بأس من التصويت المبكر.
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وفتحت عشرات الولايات مواقع التصويت المبكر شخصيًا، وكان الإقبال قويًا. وفي جورجيا، أدلى أكثر من 1.6 مليون شخص بأصواتهم شخصيًا بحلول منتصف صباح يوم الثلاثاء أي ما يقرب من ثلث إجمالي الأصوات قبل أربع سنوات.
وبلغ عدد الناخبين في ولاية كارولينا الشمالية 1.4 مليون يوم الثلاثاء، وهو اليوم السادس من التصويت المبكر.
وفي نيفادا، تفوق عدد الجمهوريين الذين صوتوا شخصيًا على الديمقراطيين وهو عكس ما كان عليه الحال قبل أربع سنوات.
وعلى الصعيد الوطني، أدلى أكثر من 20 مليون أميركي بأصواتهم شخصيًا أو عن طريق البريد حتى الآن هذا العام، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية. وهذا أكثر من 10% من إجمالي الذين أدلوا بأصواتهم قبل أربع سنوات.
ولكن ما هو أقل وضوحا هو ما إذا كان الاندفاع الأولي لحماس التصويت سوف يستمر وإلى أي مدى يعكس تحولا من معدلات التصويت عبر البريد العالية قبل أربع سنوات أثناء جائحة فيروس كورونا.
ويبدو أن مشاركة الجمهوريين تعكس جزئيًا على الأقل تغير موقف ترامب بشأن التصويت المبكر، والذي انتقده دون أساس في عام 2020 باعتباره مليئًا بالاحتيال، لكنه روج له بشدة في موسم حملته الانتخابية هذا. (العربية)

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