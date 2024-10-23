نشرت شبكة "CNN" الأميركية تقريراً كشفت فيه عن أزمات نفسية يعاني منها الجنود الإسرائيليون الذين يقاتلون في حرب غزة.

ووفقاً للشبكة، فقد توجه جندي الاحتياط العسكري الإسرائيلي إليران مزراحي (40 عاما)، وهو أب لـ4 أطفال، إلى غزة بعد طوفان الأقصى، وعاد شخصاً مختلفاً، بعد إصابته باضطراب ما بعد الصدمة بسبب ما شهده من الحرب في القطاع، ثم أدى به الأمر إلى الانتحار قبل يومين من عودته إلى غزة مجددا.

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ويقول الجيش الإسرائيلي، وفقا للتقرير، إنه يقدم الرعاية لآلاف الجنود الذين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة أو الأمراض العقلية الناجمة عن الصدمة أثناء الحرب، فيما من غير الواضح عدد القتلى لأن الجيش الإسرائيلي لم يقدم رقماً رسمياً في هذه الحرب الأطول في تاريخ إسرائيل. ويقول الجيش الإسرائيلي، وفقا للتقرير، إنه يقدم الرعاية لآلاف الجنود الذين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة أو الأمراض العقلية الناجمة عن الصدمة أثناء الحرب، فيما من غير الواضح عدد القتلى لأن الجيش الإسرائيلي لم يقدم رقماً رسمياً في هذه الحرب الأطول في تاريخ إسرائيل.

كذلك، ومع توسع الحرب الآن في لبنان، يقول بعض الجنود إنهم "يخشون التجنيد في صراع آخر"، ما قد يعني أزمات نفسية إضافية وكبيرة.



خائفون من التجنيد

وقال مسعف في الجيش الإسرائيلي، خدم 4 أشهر في غزة، متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر: "كثيرون منا خائفون جدا من التجنيد مرة أخرى للحرب في لبنان، الكثير منا لا يثقون بالحكومة في الوقت الحالي".



وقال الجنود الإسرائيليون الذين قاتلوا في الجيب لشبكة "سي إن إن" إنهم شهدوا فظائع لا يستطيع العالم الخارجي فهمها حقاً.

وتقدم رواياتهم لمحة نادرة عن وحشية ما وصفه النقاد بـ"حرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الأبد"، والخسائر غير الملموسة التي تلحق بالجنود المشاركين.



وتوفر المقابلات مع جنود إسرائيليين، وطبيب، وعائلة مزراحي، نافذة على العبء النفسي الذي تلقيه الحرب على المجتمع الإسرائيلي.



وكُلف مزراحي في غزة بقيادة جرافة من طراز دي-9، وهي مركبة مدرعة تزن 62 طنا يمكنها تحمل الرصاص والمتفجرات.

وكان مرزاحي مدنياً معظم حياته، وكان يعمل مديراً في شركة إنشاءات إسرائيلية، وأمضى 186 يوما في القطاع حتى أصيب بجروح في ركبته، تلاها تلف في السمع في شباط عندما أصابت قنبلة صاروخية سيارته. وإثر ذلك، تم سحب مرزاحي من غزة لتلقي العلاج.



وفي نيسان الماضي، تم تشخيص إصابة مرزاحي باضطراب ما بعد الصدمة، وتلقى العلاج بالكلام الأسبوعي، لكن علاجه لم يساعده.



رأوا ما لم يروه في حياتهم

تقول والدته التي تعيش في مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية المحتلة: "لم يعرفوا كيف يعاملونهم. هذه الحرب كانت مختلفة جداً. لقد رأوا أشياء لم يسبق لها مثيل في حياتهم".



عندما كان مزراحي في إجازة، عانى من نوبات غضب، تعرق، أرق وانسحاب اجتماعي، وأخبر عائلته أن أولئك الذين كانوا معه في غزة هم وحدهم الذين يمكنهم فهم ما يمر به.



كذلك أخبر مزراحي عائلته أنه في كثير من الأحيان كان يشعر "بدماء غير مرئية" تخرج منه، على حد قول والدته.



وتساءلت والدته عما إذا كان ابنها قد قتل شخصا ولم يستطع التعامل معه، وأضافت: "لقد رأى الكثير من الناس يموتون. ربما حتى قتل شخصا ما. لكننا لا نعلم أطفالنا أن يفعلوا أشياء مثل هذه. لذلك، عندما فعل شيئا من هذا القبيل، ربما كانت صدمة له".



وقدم غاي زاكين، صديق مزراحي ومساعده في قيادة الجرافة، مزيدا من التبصر في تجربتهم في غزة، وقال: "لقد رأينا أشياء صعبة للغاية. الأشياء التي يصعب قبولها".



"كل شيء يخرج"

وتحدث زاكين وهو جندي سابق، علنا عن الصدمة النفسية التي عانت منها القوات الإسرائيلية في غزة. وفي شهادة له أمام الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، قال إنه في مناسبات عديدة، كان على الجنود "دهس الفلسطينيين، الأحياء والأموات، بالمئات"، مضيفاً: "كل شيء يخرج"، في إشارة لتمزق وتفتت أجساد الفلسطينيين.



يقول زاكين إنه لم يعد قادراً على أكل اللحوم، لأن ذلك يذكره بالمشاهد البشعة التي شاهدها من جرافته في غزة، ويكافح من أجل النوم ليلاً، وصوت الانفجارات يرن في رأسه.



ومن المرجح أن تكون حصيلة الصحة النفسية في غزة هائلة، وقد سلطت جماعات الإغاثة والأمم المتحدة الضوء مرارا وتكرارا على العواقب الصحية النفسية الكارثية للحرب على المدنيين في القطاع، الذين عانى كثير منهم بالفعل من الحصار المستمر منذ 17 عاماً والعديد من الحروب مع إسرائيل.

وفي تقرير صدر في آب، قالت الأمم المتحدة إن تجارب سكان غزة تتحدى تعريفات الطب الحيوي التقليدية لاضطراب ما بعد الصدمة نظرا لعدم وجود "وظيفة" في سياق غزة".



وبعد أن انتحر مزراحي، ظهرت مقاطع فيديو وصور على وسائل التواصل الاجتماعي لجندي الاحتياط وهو يجرف المنازل والمباني في غزة ويقف أمام المباني المدمرة.

وظهرت بعض الصور، التي يُزعم أنها نشرت على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي التي تمت إزالتها الآن، في فيلم وثائقي تضمن مقابلة معه على القناة 13 الإسرائيلية.



تجريف الجثث مع الركام

يقول أهرون بريغمان، عالم السياسة في كينغز كوليدج لندن والذي خدم في الجيش الإسرائيلي لمدة 6 سنوات، بما في ذلك خلال حرب لبنان عام 1982، إن حرب غزة لا تشبه أي حرب أخرى تخوضها إسرائيل.



وقال: "إنها طويلة جدا، وهي حضرية مما يعني أن الجنود يقاتلون بين العديد من الناس، الغالبية العظمى منهم مدنيون. وإن مشغلي الجرافات هم من بين أولئك الذين يتعرضون بشكل مباشر لوحشية الحرب. ما يرونه هم القتلى الذين يجرفون جثثهم مع الركام، ويهرسونهم بجرافاتهم".



وأضاف بريغمان أنه بالنسبة لكثيرين، فإن الانتقال من ساحة المعركة إلى الحياة المدنية يمكن أن يكون ساحقا، خاصة بعد حرب المدن التي تنطوي على وفاة النساء والأطفال. "كيف يمكنك وضع أطفالك في الفراش بعد أن رأيت الأطفال الذين يُقتلون في غزة؟".



وعلى الرغم من اضطراب ما بعد الصدمة الذي عانى منه مزراحي، قالت عائلته إنه وافق على العودة إلى غزة عندما تم استدعاؤه مرة أخرى، لكن قبل يومين من ذهابه، قتل نفسه.



لا يُسمح بتقديم أرقام

وعن عدد حالات الانتحار في الجيش الإسرائيلي منذ الحرب، قال تقرير "سي إن إن" إن السلك الطبي غير مسموح له بتقديم أرقام.



ومع ذلك، اتضح أن أكثر من ثلث أولئك الذين تم إبعادهم من القتال يعانون من مشاكل في الصحة العقلية.

وفي بيان صدر في آب، قالت شعبة إعادة التأهيل بوزارة الدفاع الإسرائيلية إنه في كل شهر، يتم إخراج أكثر من 1000 جندي مصاب جديد من القتال من أجل العلاج، 35% منهم يشكون من حالات عقلية، و27% يصابون "برد فعل عقلي أو اضطراب ما بعد الصدمة".



وأضافت أنه بحلول نهاية العام، من المرجح أن يتم قبول 14 ألف مقاتل جريح للعلاج، ومن المتوقع أن يواجه حوالي 40% منهم مشاكل في الصحة العقلية.



وذكر التقرير أن أكثر من 500 شخص يموتون بسبب الانتحار في إسرائيل ويحاول أكثر من 6 آلاف شخص الانتحار كل عام، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، التي تشير إلى أن "هناك نقصا في الإبلاغ عن حوالي 23% في الأرقام المذكورة".



وتابع بأنه في عام 2021، كان الانتحار هو السبب الرئيسي للوفاة بين جنود الجيش الإسرائيلي. (الجزيرة نت)