الصحة العالمية تعلق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

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أعلنت منظمة الصحة العالمية تأجيل المرحلة الأخيرة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة، التي كان من المفترض أن تبدأ الأربعاء بسبب "القصف الكثيف".وقالت المنظمة في بيان إن "الظروف الحالية.. تجعل اصطحاب العائلات أطفالها لتلقي اللقاح ومهمة العاملين في المجال الصحي أمرا مستحيلا".وذكرت المنظمة أن المرحلة الأخيرة من الحملة الحالية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتي كان من المقرر أن تبدأ اليوم الأربعاء، تستهدف تطعيم أكثر من 119 ألف طفل في شمال القطاع.(العربية)