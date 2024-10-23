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عربي-دولي

إطلاق صواريخ من غزة.. وشهداء باستهداف مركبة للأونروا بالقطاع

Lebanon 24
23-10-2024 | 05:35
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استشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي على جنوب مدينة دير البلح بقطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن شهود عيان قولهم إن «قوات الاحتلال استهدفت مركبة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، في شارع صلاح الدين، جنوب مدينة دير البلح، ما أدى إلى استشهاد مواطنيْن، وإصابة آخرين بجروح مختلفة».
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وكان المفوض العام لوكالة «الأونروا»، فيليب لازاريني، قد دعا إلى هدنة إنسانية فورية في شمال قطاع غزة، الذي يتعرض لحصار منذ أكثر من أسبوعين.
وقال إن «الناس في شمال غزة ينتظرون الموت فقط، الجثامين ملقاة على الطرق أو تحت الأنقاض، ويجري رفض البعثات لإزالتها، أو تقديم المساعدة الإنسانية».
وأضاف: «إن موظفينا في شمال غزة لا يستطيعون العثور على الطعام أو الماء أو الرعاية الطبية».
المصدر: الشرق الأوشط
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