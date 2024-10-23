بريكس توافق على انضمام 10 دول شريكة وتناقش توسيع المجموعة

أعلنت مجموعة بريكس، اليوم الأربعاء، الموافقة على انضمام 10 "دول شريكة" جديدة في البيان الختامي للقمة في قازان.



وكشف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن "بريكس" اتفقت على معايير مهمة للدول الشريكة، وستشهد المجموعة المزيد من التوسع عبر هذا الانتقاء، وفقاً لحساب "بريكس بالعربي" على موقع "إكس".

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وقال أوشاكوف: "فقد تم الاتفاق على قائمة تضم 13 دولة، لكن لم يتم الإعلان عنها بعد".



من جهته، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة أمام زعماء دول تتقدمها الصين والهند خلال الافتتاح الرسمي للقمة، إن أكثر من 30 دولة أبدت رغبتها في الانضمام للمجموعة، نقلاً عن "رويترز".



وأضاف بوتين أن المجموعة ستناقش التوسع خلال الاجتماع مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى الحفاظ على الكفاءة.



ووفق تصريحات الرئيس الروسي، فمن المخطط مناقشة تنفيذ قرارين مهمين للقمة السابقة في جوهانسبرغ وهما: تعميق التعاون المالي في إطار "بريكس"، ومواصلة توسيع الرابطة.



ووصف مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن محادثات الرئيس الروسي، مع قادة الدول المشاركين في قمة "بريكس" في قازان بـ "الناجحة"، بما في ذلك اللقاءات المنفردة، وفق وكالة "تاس" الروسية. (العين الاخبارية)

















