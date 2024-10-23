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عربي-دولي

الرد الإسرائيليّ على إيران اقترب.. ما الجديد بشأنه؟

Lebanon 24
23-10-2024 | 06:41
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ الاستعدادات والترتيبات الإسرائيلية للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني بدأت تدخل دائرة التنفيذ.
 
وذكرت القناة "13" الإسرائيلية، أن إسرائيل تقترب أكثر فأكثر من الرد على إيران، إذ عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مناقشة خاصة حول الموضوع شارك فيها وزير الدفاع يوآف غالانت.
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وأشارت إلى أن ناقشت مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي يزور البلاد، أهداف الهجوم، والمخاوف من رد إيراني على العملية.
 
ولم تتخذ إسرائيل حتى الآن، بحسب القناة، قراراً بشأن الرد على استهداف منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا، قرب حيفا، قبل أيام.
 
وأوضحت أن وزير الخارجية الأميركي حضّ نتنياهو على مزيد من الاعتدال في الرد على إيران، وحث على ترجمة "الإنجازات العسكرية" للجيش الإسرائيلي في لبنان إلى إنجازات سياسية.
 
في المقابل، فإن مسؤولاً سياسياً أكد أن "إدارة هذا الملف فقط في يد الحكومة الإسرائيلية".
 
وفي الوقت ذاته، لا يزال تسريب الوثائق من وزارة الدفاع الأميركية، بشأن خطة الهجوم على إيران يثير قلق إدارة جو بايدن، وذلك بعد أن فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحقيقًا بهدف الكشف عن المتهم.
 
ووفقا للمصادر، فإن الوثيقتين المسربتين كانتا في متناول العديد من الموظفين، ويبدو أنه تم مسح واحدة منهما على الأقل من كتاب مطبوع رسمياً.
 
وتزود هذه الحقيقة المحققين بدليل مهم، حيث إن وزارة الدفاع الأميركية تراقب طباعة الوثائق السرية ويمكنها تعقب الموظفين الذين طبعوا الوثيقة المسربة، وفق المصادر. (إرم نيوز)
 
 
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