غزة تناشد العرب إرسال أكفان لمستشفياتها

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ناشد المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور منير البرش الدول العربية إرسال أكفان للشهداء إلى مستشفيات شمال غزة، مؤكدا أن الأكفان التي أرسلت سابقا نفدت.وقال البرش في حديث للجزيرة إن "الاحتلال يحاصر المستشفيات ويقتل الأطباء بشكل فيه نوع من العنف والتوحش، والحقيقة فإن ما يفعله جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي القطاع جريمة حرب مكتملة الأركان بقتل الناس وتهجيرهم".وأضاف أن جيش الاحتلال قتل أكثر من ألف كادر طبي واعتقل 310 في قطاع غزة، مؤكدا أن الاحتلال يحاصر مستشفيات شمال غزة ويمنع الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية من إيصال الأدوية والوقود والطعام والماء لليوم الـ19 على التوالي.وأردف قائلا إن "الأطباء والمرضى لا يجدون لقمة خبز أو شربة ماء في مستشفيات شمال غزة، وبدل أن يجد المريض العلاج في المستشفى، أصبح يموت ويدفن داخلها، لتتحول إلى مقابر جماعية".وأكد البرش أن القانون الدولي يمنع استهداف المستشفيات، لكن جيش الاحتلال جعل من المستشفيات هدفا رئيسيا ضمن خطته لتهجير السكان من شمال القطاع. (