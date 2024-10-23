Advertisement

عربي-دولي

لافروف يكشف.. لهذا السبب الحرب مستمرة على لبنان

Lebanon 24
23-10-2024 | 10:57
A-
A+
Doc-P-1267244-638653031573583266.png
Doc-P-1267244-638653031573583266.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن القتال في الشرق الأوسط مستمر لأن ذلك يعود بشكل رئيسي للولايات المتحدة وإحجامها عن التأثير على إسرائيل ووقف كل المآسي.

ورد لافروف على سؤال صحفي حول ما إذا كانت هناك نتائج من المفاوضات بمشاركة دول مختلفة حول التسوية في هذه المنطقة، قائلا: "الحرب مستمرة، مما يعني أنها لم تسفر عن أي نتائج. السبب الرئيسي هو أن الولايات المتحدة لا تريد التأثير على إسرائيل".
Advertisement

وأكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا استعداد موسكو لدعم مبادرات جديدة لمجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار بغزة نظرا لعدم تنفيذ القرار السابق الذي اتخذ في حزيران الماضي. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2024-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:48 | 2024-10-23
13:41 | 2024-10-23
13:22 | 2024-10-23
13:02 | 2024-10-23
13:00 | 2024-10-23
12:50 | 2024-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24