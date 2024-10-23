لافروف يكشف.. لهذا السبب الحرب مستمرة على لبنان

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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن القتال في الشرق الأوسط مستمر لأن ذلك يعود بشكل رئيسي للولايات المتحدة وإحجامها عن التأثير على إسرائيل ووقف كل المآسي.ورد لافروف على سؤال صحفي حول ما إذا كانت هناك نتائج من المفاوضات بمشاركة دول مختلفة حول التسوية في هذه المنطقة، قائلا: "الحرب مستمرة، مما يعني أنها لم تسفر عن أي نتائج. السبب الرئيسي هو أن الولايات المتحدة لا تريد التأثير على إسرائيل".وأكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا استعداد موسكو لدعم مبادرات جديدة لمجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار بغزة نظرا لعدم تنفيذ القرار السابق الذي اتخذ في حزيران الماضي. (روسيا اليوم)