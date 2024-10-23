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عربي-دولي

بعد الهجوم الذي وصفته تركيا بـ"الإرهابي".. كم بلغ عدد القتلى والجرحى؟

Lebanon 24
23-10-2024 | 12:21
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أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، الأربعاء، قتل "إرهابيين اثنين" في الهجوم على منشآت كهرمان كازان في أنقرة، مشيرا إلى مقتل 3 وإصابة 14 في الهجوم الذي وصفته السلطات بالإرهابي.

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ولم يشر وزير الداخلية إلى هوية المنفذين.

وتعرض مجمع الصناعات الجوية والفضائية في أنقرة  (TUSAŞ)، الأربعاء، لهجوم وصفته وزارة الداخلية بـ"الإرهابي".

وقال وزير الداخلية عبر "إكس" في وقت سابق إن الهجوم أسفر عن قتلى وجرحى، وبينما لم يحدد طبيعته قال صحفيون أتراك في أنقرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه حصل بالقنابل.

وذكر موقع "خبر تورك" أنه سمعت انفجارات وطلقات نارية في مجمع الصناعات الجوية والفضائية الواقع في منطقة كهرمان كازان.

وأضافت أنه تم إرسال قوات الأمن ورجال الإطفاء والفرق الطبية إلى المنطقة.

كما أشار الموقع ذاته إلى أن حصول انفجار عند بوابة مدخل حرم مجمع الصناعات العسكرية.

وقال مراسلنا نقلا عن صحيفة "حرييت"، إنه "تم توجيه موظفي المجمع إلى الملاجئ لأسباب أمنية".

وسبق أن شهدت العاصمة أنقرة هجمات وصفتها السلطات بـ"الإرهابية"، حملت مسؤوليتها لـ"حزب العمال الكردستاني" المصنف على قوائم الإرهاب لديها.

ولم تقتصر الهجمات المتفرقة على أنقرة فحسب، بل شهدتها إسطنبول، كان أبرزها التفجير الذي حصل في شارع الاستقلال عام 2022 وأسفر عن ضحايا مدنيين. (الحرة) 
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