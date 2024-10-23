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عربي-دولي
أردوغان تعليقاً على الهجوم الدامي: الأيادي التي تمتد إلى تركيا ستكسر
Lebanon 24
23-10-2024
|
13:41
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعليقا على الهجوم الإرهابي في العاصمة أنقرة، إن الهجوم دنيء يستهدف بقاء بلدنا وسلامته ومبادراتنا الدفاعية التي تمثل رمزا لاستقلال تركيا بالكامل.
وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل كفاحها بكل حزم وتصميم ضد كافة أشكال التهديدات الإرهابية وداعميها.
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وأضاف الرئيس التركي: "ليعلم شعبنا أن الأيادي القذرة التي تمتد إلى تركيا ستكسر ولن يتمكن أي كيان أو تنظيم إرهابي يستهدف أمننا من تحقيق آماله وأهدافه".
وفي وقت سابق، أعلن رجب طيب أردوغان في تصريحات أدلى بها أردوغان الأربعاء خلال لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة "بريكس" المنعقدة في مدينة قازان، مقتل 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في العاصمة أنقرة.
وقال أردوغان: "لدينا 4 شهداء و14 مصابا.. أدين هذا الهجوم الإرهابي الشنيع وأتمنى من الله الرحمة لأرواح شهدائنا".
وأعرب الرئيس التركي عن شكره للرئيس الروسي على تقديمه التعازي في ضحايا الهجوم.
هذا، وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، إن رجلا وامرأة نفذا الهجوم المسلح على مقر شركة "توساش" للصناعات الجوية في العاصمة أنقرة، مؤكدا أنه تم تحييدهما.
وأكد علي يرلي كايا أن "السلطات تواصل التحقيقات لمعرفة هويات المنفذين ومعرفة الجهات التي ينتمون إليها وعندها سنعلن الجهة التي تقف خلف الهجوم".
وأدان يرلي قايا الهجوم الشنيع، مؤكدا أن بلاده ستواصل كفاحها بكل حزم وتصميم حتى تحييد آخر إرهابي. (روسيا اليوم)
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