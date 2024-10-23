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عربي-دولي
إلى أوكرانيا.. مساعدات أميركية بقيمة "20 مليار دولار"
Lebanon 24
23-10-2024
|
14:34
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أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، في بيان، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستمنح أوكرانيا قروضا بقيمة 20 مليار دولار تسدد من فوائد الأصول الروسية المجمدة.
ووصف بيان البيت الأبيض القرار باستخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا بأنه "تاريخي".
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وأشار بايدن إلى جهود الولايات المتحدة ضمن مجموعة السبع لتخصيص 50 مليار دولار في شكل قروض لأوكرانيا من أرباح الأصول السيادية الروسية، وهو ما قال إنه يمكن أوكرانيا من "تلقي المساعدة التي تحتاج إليها الآن، دون إثقال كاهل دافعي الضرائب".
وستدعم هذه القروض "شعب أوكرانيا في دفاعه عن بلاده، وإعادة بنائها. وتؤكد جهودنا أن الطغاة سيكونون مسؤولين عن الأضرار التي يتسببون فيها"، وفق الرئيس الأميركي.
وصل وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، صباح الإثنين، إلى العاصمة، كييف، في زيارة غير معلنة مسبقا، وذلك لإظهار الدعم لأوكرانيا قبيل الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وأعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، خلال زيارة، الاثنين، لكييف عن إرسال مساعدة عسكرية بقيمة 400 مليون دولار قريبا، تندرج في سياق حزمة مساعدات قيمتها الإجمالية حوالي 8 مليارات دولار أعلن عنها الرئيس الأميركي في أواخر ايلول.
وأفرج صندوق النقد الدولي، الجمعة، عن 1.1 مليار دولار إضافية لأوكرانيا، بعد موافقة مجلسه التنفيذي على الاتفاق المتعلق بالمراجعة الخامسة لبرنامج المساعدات الحالي. (الحرة)
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