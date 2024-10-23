تركيا تقصف أهدافاً للعمّال الكردستاني رداً على هجوم أنقرة

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قالت وزارة الدفاع التركية يوم الأربعاء إن "قواتها ضربت أهدافاً لحزب العمّال الكردستاني المحظور في شمال العراق وشمال سوريا بعد هجوم دام على مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في أنقرة.وذكرت وزارة الدفاع في بيان أنه "عملاً بحقوقنا في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، تمّ تنفيذ عملية جوية ضد أهداف إرهابية في شمال العراق وسوريا في 23 تشرين الأول 2024، وما مجموعه 32 هدفاً تابعاً للإرهابيين تمّ تدميرها بنجاح"، مشيرة إلى أن "هذه العمليات الجوية مستمرة".