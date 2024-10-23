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عربي-دولي

مجلس التعاون الخليجي استنكر الهجوم الإرهابي في تركيا: تكاتف المجتمع الدولي ضروري

Lebanon 24
23-10-2024 | 23:07
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استنكرت دول مجلس التعاون الخليجي الست العمل الإرهابي الذي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في العاصمة أنقرة وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين.

وأعرب الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي في بيان عن إدانته واستنكاره بأشد وأقوى العبارات للعملية الإرهابية التي استهدفت شركة صناعات الطيران والفضاء التركية وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى أبرياء.
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وأكد البديوي موقف مجلس التعاون الثابت والحازم في رفض وإدانة كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وشدد أمين العام المجلس على ضرورة "تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لهذه الآفة المدمرة".

وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته القلبية لأسر الضحايا وللحكومة والشعب التركي. (روسيا اليوم)
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